Посол Франции возмутилась шуткой украинского политолога о пожаре Нотр-Даме

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась шуткой украинского журналиста о пожаре в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Она назвала «позором» реплику телеведущего и политолога «Прямой» Тараса Березовца о том, что пожар связан с визитом в страну кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем Twitter.

Ранее Березовец пошутил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону «очень повезло», что после визита Зеленского в страну «сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери». «Как вам не стыдно!?» – ответила на эту шутку Дюмонт в Twitter. Она также подчеркнула, что его посты в соцсетях с соответствующей шуткой являются «позором».

Отметим, что пожар в самом известном соборе Франции бушевал несколько часов. Пожарные оказались бессильны. «Пожар потушен. Мы будем продолжать следить за остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы пламя не возобновилось», – цитирует Le Figaro представителя пожарных Габриэля Плюс.

Ранее ночью президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен. «Мы все вместе восстановим этот собор», – заявил он, добавив, что пожарным удалось отстоять фасад собора и его башни. В результате пожара обрушился шпиль здания и кровля. Внутреннее убранство также уничтожено огнем.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы. Ежегодно уничтоженный огнем собор посещали 14 млн человек.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 16.04.19

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