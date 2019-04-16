Бард Новиков обвинил в пожаре в Нотр-Даме геев и толерантность

Худрук Уральского театра эстрады и исполнитель блатных песен Александр Новиков назвал пожар в Соборе Парижской Богоматери пламенем Содома и Гоморры. Во всем виноваты геи и толерантность, уверен бард.

Мнение о пожаре Новиков высказал на своей странице в фейсбуке. «Горит Нотр-Дам де Пари – достояние всего человечества… Радикальная толерантность, доведенная до абсурда и идиотизма, однополые браки, издевательства над христианскими заповедями и чувствами истинно верующих… Не за это ли налетело пламя чудовищного пожара и явилось миру заревом над погибающим в нем Нотр-Дам де Пари? Не всполохи ли это пламени Содома и Гоморры? Не знак ли это?" – написал сегодня бард. Подписчики музыканта в комментариях с таким мнением преимущественно соглашаются.

Добавим, ранее свою оценку событиям дала Ксения Собчак. В своем инстаграме она выразила уверенность в том, что пожар связан с забастовками профсоюзов и тем, что во Франции бьют витрины дорогих бутиков и заявила, что страна, где каждого пятого зовут Мухаммед, недостойна таких шедевров.

Екатеринбург, служба информации

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