Люди по всему миру предлагают помощь в восстановлении собора Парижской Богоматери

Эксперты ведут работы в стенах собора Парижской Богоматери, где на протяжении нескольких часов пожарным не удавалось справиться с разбушевавшимся сильнейшим пожаром. Им предстоит оценить масштаб разрушений, нанесенный ущерб и определить устойчивость сохранившихся в огне конструкций.

Следователи в свою очередь устанавливают причины возгорания. По предварительным оценкам, огонь уничтожил все уникальные деревянные конструкции крыши и шпиль, были утрачены часы собора. Однако огнеборцам удалось спасти часть хранившихся в храме христианских реликвий. Весь мир огорчен случившимся в Париже – множество простых людей и крупных бизнесменов, а также руководители стран предлагают Франции помощь при восстановлении собора. Тем временем французский еженедельник Charlie Hebdo опубликовал спорную карикатуру, посвященную инциденту.

В пожарной службе рассказали, что тушение пожара продолжалось более девяти часов. При этом в ходе ЧП легкие ранения получили двое полицейских и один пожарный. Всего в операции по спасению собора были задействованы около 400 спасателей. Экспертиза стабильности конструкций позволит понять, безопасно ли входить в здание. После этого на пожарище допустят криминалистов. На данный момент перед следователями стоит задача определить ответственных за случившееся. Их интересует, каким образом была смонтирована система пожарной безопасности и была ли она исправна. После этого следователи допросят всех причастных к ее установке, а также всех представителей администрации собора.

Огонь уничтожил все деревянные конструкции Нотр-Дама: уникальный каркас крыши, как и шпиль, был выполнен из дубовых балок, возраст которых превышал 800 лет. Ничего не известно и о судьбе уникальных витражей, украшавших оконные розы собора. Впрочем, представитель собора Андре Фино в эфире BFMTV выразил уверенность, что они целы.

Фото: Reuters

«Насколько я мог видеть – а я покину место действий около 4 часов утра – витражи не были затронуты. Окна трех прекрасных роз, которые датируются XII и XIII веками, оставались на месте, и, насколько я могу видеть, они сохранились и к утру», – сказал Фино, добавив, что орган уцелел в огне, но ему предстоит очень серьезная чистка. Огненная стихия не затронула шестнадцать статуй, украшавших крышу собора – они были отправлены на реставрацию еще на прошлой неделе.

Фото: www.pompiersparis.fr (B.Moser@BSPP)

Как сообщило Le Monde со ссылкой на консультанта компании Socra, занимающейся реставрацией собора, при пожаре расплавился медный петух, украшавший сгоревший шпиль Нотр-Дама. Его планировали демонтировать в июне и тоже направить на реставрацию. По большей части хранившиеся в соборе Парижской богоматери христианские реликвии уцелели. В частности, пожарные успели спасти из сокровищницы собора Терновый венец, до 1063 года хранившийся в Иерусалиме, а в 1238 году приобретенный королем Людовиком IX у византийского императора, фрагмент распятия и гвоздь.

Фото: Reuters

В Париже состоялось экстренное совещание членов правительства под руководством премьер-министра Франции Эдуара Филиппа. Его участники обсудили план реконструкции сгоревшего собора, передает «Газета.ру». Как писал «Новый День», еще в разгар тушения пожара президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что храм будет восстановлен. «Я вам торжественно заявляю, что мы восстановим этот кафедральный собор. Все вместе. Это, без сомнения, часть судьбы Франции. И проект, который у нас будет на годы вперед», – сказал он.

Фото: gigarama.ru/notredame/

Национальный Фонд наследия Франции уже организовал сбор средств на восстановление собора. «Отвечая на поступившие многочисленные обращения, мы решили начать национальную кампанию сбора средств на восстановление Нотр-Дама», – цитирует ТАСС представителя фонда.

Кампанию по сбору пожертвований объявили также и в Европарламенте. «Мое сердце, как и сердца нас всех, ранено тем, что случилось вчера в Париже... Эта рана будет долго затягиваться. Мне предложили сегодня идею сбора средств. Мы поставим ящик для этого за (стенами) пленарной сессии», – заявил во вторник, открывая заседание по Brexit, глава Европарламента Антонио Таяни, сообщает РИА «Новости».

Экстренную помощь в размере 10 млн евро выделит регион Иль-де-Франс, объявил глава региона Валери Пекресс. 200 млн евро поступят в фонд восстановления собора от группы компаний LVMH и семьи ее главы Бернара Арно.

В России также встревожены трагедией. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что посильный вклад в восстановление собора должна внести Россия. «Да, я лично считаю, что России нужно предложить свою помощь, поскольку речь идет о наследии человечества. Россия не должна оставаться в стороне», – сказал Косачев.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с сильнейшим пожаром и предложил помощь. «Нотр-Дам – исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», – говорится в телеграмме Путина, направленной в Париж. Путин также предложил направить во Францию «лучших российских специалистов» для реставрации собора.

Премьер-министр Дмитрий Медведев тоже выразил солидарность народу Франции в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери. «Пожар в Нотр-Дам де Пари нанес ужасный урон культурному достоянию не только Франции, но и всего мира. Уверен, что для восстановления этого удивительного собора будут приложены все силы», – написал он на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что некоторые решили использовать пожар в соборе Парижской Богоматери для критики – в том числе политики президента Франции Эммануэля Макрона. Так, сатирический еженедельник Charlie Hebdo вышел с обложкой, на которой была изображена карикатура на французского президента. На рисунке он запечатлен с горящим собором вместо шевелюры. «Реформы: я начну с несущих конструкций», – говорится в подписи к карикатуре.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 16.04.19

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