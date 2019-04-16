Пожар в Нотр-Дом-де Пари: в Госдуме призвали проверить все российские памятники культуры

В России необходимо проверить на соблюдение противопожарной безопасности все российские памятники архитектуры и культуры. С таким предложением, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Депутат выразил сочувствие французскому народу в связи с утратой памятника мирового значения. «Памятник культурного и религиозного значения сгорел. Он пережил две мировые войны, французскую революцию, но не пережил 21 век и правление Макрона. Именно этим событием будет знаменоваться период его правления в истории», – заявил Дегтярев.

Парламентарий отметил, что некоторые уже пытаются связать это ужасное событие с визитами [президента Украины Петра] Порошенко и [кандидата в президенты Украины Владимира] Зеленского. «Можно вспомнить и желтые жилеты, которые несколько недель назад грозили и поджогами, и другими потрясениями, – заявил он. – Но [причину пожара] следствие покажет, а мы желаем французам скорее восстановить этом памятник».

При этом Дегтярев призвал адекватно отреагировать на это событие. «Нам зубоскалить не надо. Нам надо проверить все памятники России на соблюдение противопожарной безопасности», – призвал он.

Пожар в соборе начался в 18:50 по местному времени в той части кровли, где велись реставрационные работы. Примерно через два часа обрушились шпиль и крыша. Здание не было оборудовано системой пожаротушения. Позднее стало известно, что удалось спасти часть реликвий, хранившихся в соборе, в том числе терновый венец Иисуса Христа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже заявил, что собор будет восстановлен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.04.19

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