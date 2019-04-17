Эксперты рассказали, почему выгорел Нотр-Дам, а пожарные не виноваты

Сотрудники собора Парижской Богоматери 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания и не звонили пожарным, сообщает Buzzfeed со ссылкой на прокуратуру столицы Франции. По данным издания, пожарная сигнализация сработала в 18:20 по местному времени, но сотрудники исторического сооружения не поставили в известность огнеборцев. В 18:43 произошло повторное срабатывание сигнализации, тогда же и было обнаружено место возгорания – на верхнем этаже здания. Только после этого о ЧП сообщили пожарным.

Пожарные тянут рукава. Фото: @PompiersParis Twitter

Огонь охватил кровлю собора, внутрь здания обрушился 96-метровый шпиль, затем часть кровли и часы. В результате было уничтожено почти все внутреннее убранство исторического сооружения. С огнем боролись около 400 пожарных, им удалось спасти фасад, каркас, башни. По предварительным данным, произведения искусства, алтарь, крест, орган и главная христианская реликвия – терновый венец Христа – имеют незначительные повреждения или вовсе не пострадали. Предполагается, что до завершения реконструкции собора они будут храниться в Лувре.

Новые подразделения огнеборцев прибыли к месту ЧП. Фото: @PompiersParis Twitter

Также стала известна судьба флюгера в виде петуха, который венчал шпиль, был одним из символов собора. Он должен был оберегать как сам Нотр-Дам, так и всех жителей Парижа. Считалось, что флюгер был утрачен в огне. Однако его обнаружили в ходе разбора обломков на улице, а не внутри выгоревшего здания. Это, вероятно, и спасло символ от уничтожения огнем. Факт обнаружения петушка подтвердили в Минкульте Франции, пишет издание Le Parisien. Ранее предполагалось, что во время обрушения шпиля статуя упала в огонь и была утрачена. Теперь известно, что петух получил небольшую вмятину, и с большой вероятностью будет восстановлен.

Расследование

Возгорание предположительно связано с реставрационными работами. Прокуратура ведет расследование в связи с неумышленным причинением ущерба. Работающие на месте ЧП криминалисты полагают, что причиной пожара стала «проблема с электрикой». По их версии, очаг возгорания был расположен у основания шпиля, передает Le Parisien. На данный момент они не стали называть что именно было источником возгорания. Эксперты рассматривают различные варианты – от короткого замыкания до неисправности скрытой проводки. По данным парижской полиции, об умышленном поджоге речь не идет.

Тушение собора Парижской богоматери в разгаре. Фото: @PompiersParis Twitter

Мнение эксперта

По мнению бывшего заместителя начальника одной из московских пожарных частей Глеба Кливиткина, удивляться столь продолжительному тушению не стоит, так как «14 часов для пожара такой сложности – вполне нормально». В интервью «Медузе» он рассказал, какие сложности возникают при тушении пожаров в исторических зданиях и почему в частичном обрушении собора не следует обвинять пожарных.

По словам эксперта, пожары в исторических зданиях безумно сложны. Так, например, такие здания зачастую сложно спроектированы, из-за чего непросто добраться до очага возгорания, и почти всегда располагаются в загруженном центре города. «Допустим, в огромном историческом здании загорелась крыша, но подобраться к ней можно только по двум узким лестницам. В итоге к зданию можно подогнать хоть миллион пожарных, но к огню они будут подниматься все равно по этим двум лестницам», – рассказал Кливиткин.

Он также отметил, что тушение сильно осложняет позднее прибытие пожарных к месту ЧП. Большие сложности возникают при тушении зданий старых зданий с деревянными конструкциями, особенно, если очаг расположен на большой высоте, куда тяжело добраться, пояснил пожарный. «Вполне вероятно, что к моменту прибытия пожарных к собору, они уже мало что могли сделать, потому что у пожара было все, что ему нужно, – и он очень быстро распространялся. 14 часов на полную ликвидацию такого пожара в соборе – вполне нормально с учетом особенностей здания», – считает эксперт.

Кливиткин отметил, что во время тушения пожара было много разговоров о сбросе воды с вертолетов. Эксперт считает, что этого нельзя было делать по нескольким причинам. «Сбросом воды можно причинить зданию больший ущерб, чем тот, что оно получит от огня. Сбрасывая с вертолета несколько тонн воды, вы можете похоронить всех, кто в это время работает внутри здания. Например, эвакуирует реликвии. Также могли пострадать и люди, находящиеся недалеко от собора. Каждое здание имеет предел огнестойкости. Сбросив воду на собор, можно было добиться того, что здание просто сложится. Кроме того, есть вероятность, что вертолеты просто физически не могли подлететь к огню достаточно близко, чтобы такой сброс воды вообще был хоть сколько-нибудь эффективен», – поделился своим мнением пожарный.

Помощь в восстановлении

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее ужасной драмой, поблагодарил пожарных за работу, а также заверил, что собор восстановят. Как писал «Новый День, свою помощь в сборе средств на реставрацию предложили международные организации и крупные компании, а также руководство некоторых стран, в частности, России. Уже через сутки после ЧП на восстановление Нотр-Дама удалось собрать более 700 млн евро.

Масштаб потери для мировой культуры можно оценить на панорамной гигапиксельной фотографии Парижа со сгоревшим собором Парижской Богоматери.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 17.04.19

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