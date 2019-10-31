В японской Окинаве огонь уничтожил входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО замок Сюри. Всего сгорели семь строений, включая главное здание комплекса. Пожар удалось ликвидировать лишь через 12 часов после его начала, сообщает «Киодо».

В японской Окинаве сгорел замковый комплекс из списка ЮНЭСКО

Пламя вспыхнуло в ночь на четверг, 31 октября, около 02:40 по местному времени. Пожар удалось ликвидировать лишь к 13:30. Огнеборцы пока не берутся сказать, что явилось причиной возгорания. По мнению сотрудников противопожарных служб, скорее всего, огонь вспыхнул в главном здании замкового комплекса.

Замок Сюри в городе Наха южной японской префектуры Окинава являлся резиденцией монархов во времена существования Рюкюского государства. Точная дата постройки замка не известна. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров.

В 1945 году американская авиация уничтожила замок. На его восстановление потребовалось несколько десятилетий. Он был открыт для посетителей в 1992 году. В 2000 году его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: NHK

Несмотря на то, что нанесенный огнем ущерб еще не установлен, японские власти уже заявили, что замок будет восстановлен вновь.

Фото: NHK

Напомним, минувшей весной выгорел собор Парижской Богоматери. Пожар возник на верхнем этаже здания. Огонь охватил кровлю собора, внутрь здания обрушился 96-метровый шпиль, затем часть кровли и часы. В результате было уничтожено почти все внутреннее убранство исторического сооружения. С огнем боролись около 400 пожарных, им удалось спасти фасад, каркас, башни.

Фото: NHK

Токио, Иван Гридин

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