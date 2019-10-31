В японской Окинаве огонь уничтожил входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО замок Сюри. Всего сгорели семь строений, включая главное здание комплекса. Пожар удалось ликвидировать лишь через 12 часов после его начала, сообщает «Киодо».
В японской Окинаве сгорел замковый комплекс из списка ЮНЭСКО
Пламя вспыхнуло в ночь на четверг, 31 октября, около 02:40 по местному времени. Пожар удалось ликвидировать лишь к 13:30. Огнеборцы пока не берутся сказать, что явилось причиной возгорания. По мнению сотрудников противопожарных служб, скорее всего, огонь вспыхнул в главном здании замкового комплекса.
Замок Сюри в городе Наха южной японской префектуры Окинава являлся резиденцией монархов во времена существования Рюкюского государства. Точная дата постройки замка не известна. Общая площадь комплекса составляет 46,17 тысячи квадратных метров.
В 1945 году американская авиация уничтожила замок. На его восстановление потребовалось несколько десятилетий. Он был открыт для посетителей в 1992 году. В 2000 году его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Несмотря на то, что нанесенный огнем ущерб еще не установлен, японские власти уже заявили, что замок будет восстановлен вновь.
Напомним, минувшей весной выгорел собор Парижской Богоматери. Пожар возник на верхнем этаже здания. Огонь охватил кровлю собора, внутрь здания обрушился 96-метровый шпиль, затем часть кровли и часы. В результате было уничтожено почти все внутреннее убранство исторического сооружения. С огнем боролись около 400 пожарных, им удалось спасти фасад, каркас, башни.
Токио, Иван Гридин
Токио. Другие новости 31.10.19
Черногорский премьер угрожает силой отнять имущество сербской церкви. / Страшный пожар в пакистанском поезде: погибли более 60 человек (ВИДЕО). / Застрелили и обезглавили: 5 бойцов ЧВК Вагнера погибли в Мозамбике. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube