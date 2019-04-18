Американец пытался сжечь кафедральный собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала жителя США, который пытался проникнуть с канистрами бензина в католический собор Святого Патрика на Манхэттене. О мотивах 37-летнего мужчины пока ничего не сообщается. Инцидент произошел вечером 17 апреля, сообщает CNN.

Злоумышленник облил двери храма бензином и пытался проделать то же с помещением собора, но охранники помешали ему. Они же вызвали полицию. По словам представителя полицейского департамента Нью-Йорка Джона Миллера, при обыске у мужчины, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, помимо канистр были обнаружены бутылка с зажигательной смесью и несколько зажигалок.

Миллер отметил, что истинные мотивы подозреваемого в попытке поджога устанавливаются. Он также подчеркнул, что говорить о попытке теракта пока рано. В полиции Нью-Йорка напомнили, что инцидент на Манхеттене произошел через два дня после пожара в соборе Парижской Богоматери.

Как отмечает РБК, собор Святого Патрика – кафедральный собор архиепархии Нью-Йорка. Храм был построен в конце XIX века и является одной из основных достопримечательностей города.

Нью-Йорк, Иван Гридин

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