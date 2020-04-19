В Северной Ирландии набирают популярность пабы на колесах – пиво привозят и разливают у дома

В Белфасте у жителей, запертых на карантин, набирают популярность мобильные пабы. Чтоб не разориться и не терять во время карантина пиво, у которого небольшой срок хранения, владельцы питейных заведений берут в наем машины и устанавливают в них оборудование для розлива пива, в том числе любимого ирландцами «Гиннеса».

Как рассказал bfmtv.com владелец одного из пабов в Белфасте Ричард Кинан, он взял в наем четыре фургона, оборудованных для этого случая охлажденными кегами и пивными кранами, как у стойки любого паба. По предварительной записи такие фургоны доставляют около 300 пинт в день знаменитого ирландского темного пива «Гиннесс».

Все меры предосторожности при этом соблюдаются: доставщик пива надевают маски, козырьки, перчатки. Напиток наливается в одноразовый пластиковый стакан. Заказчики соблюдают безопасные расстояния, чтобы избежать любого риска распространения вируса, который убил 13 000 человек в Соединенном Королевстве.

Покупатели разливного пива утверждают, что баночный «Гиннес» не ищет ни в какое сравнение с тем, что подано в стакан под давлением и отстаиванием пены.

«Это наша ДНК. Банки хороши, но они не пинты», – говорит владелец паба Ричард Кинан.

На сегодняшний день сектор баров и ресторанов является одним из наиболее пострадавших от карантина в Великобритании, особенно, если учесть, что и до этого доход питейных заведений был не очень стабильным.

В закрытых пабах также остаются десятки миллионов литров невыпитого пива. Есть подсчеты, что 39 000 пабам в Соединенном Королевстве придется вылить после карантина примерно 50 миллионов пинт.

Белфаст, Елена Васильева

Белфаст. Другие новости 19.04.20

Covid-19 отступает: испанским детям скоро разрешат гулять. / Эксперты: витамин D может влиять на течение коронавирусной инфекции. / Макрона обвиняют в нежелании отмечать 75 лет победы во Второй мировой войне. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»