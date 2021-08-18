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Среда, 18 августа 2021, 16:31 мск

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Британские пабы оказались под угрозой закрытия из-за дефицита пива

Пивные заведения по всей Великобритании оказались на грани закрытия из-за нехватки пива. Об этом сообщает Daily Mail.

Рынок перевозок столкнулся с кадровым голодом. Водители не могут пройти регулярное тестирование для продления водительских прав из-за того, что автошколы закрыты из-за пандемии. Вторая причина: многим мигрантам, работающим дальнобойщиками, пришлось вернуться на родину после Brexit. Часть водителей все еще не могут выйти на работу из-за антиковидных ограничений.

Все это замедляет логистику поставок до катастрофического уровня, пишет издание. Британские власти подключили к решению проблемы военных, однако все силы брошены на доставку жизненно важных ресурсов – продуктов питания, вещей первой необходимости и медикаментов.

Перебои с поставками в меньшей степени затронули индустрию крафтового пива, которое производится на территории королевства и не зависит от крупных пивоваренных компаний. Для всех остальных грузоперевозки стали настоящим ночным кошмаром, говорит исполнительный директор Шотландской ассоциации лицензированной торговли Колин Уилкинсон.

В этой связи председатель Общества независимых пивоваров Джеймс Кальдер предлагает пивным заведениям пересмотреть политику закупок. «Самое время пабам, барам и ресторанам начать смотреть не только на глобальные компании, но обратить внимание на местных независимых производителей», – заключил Кальдер.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 18.08.21

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