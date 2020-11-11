Компания ирландцев купила авиабилеты только для того, чтобы во время пандемии попить пива в аэропорту

Компания ирландцев в условиях локдауна и закрытых пабов нашла возможность посидеть и выпить пива в баре. Как сообщает The Irish Sun, сейчас из-за коронавируса и необходимости социального разграничения все питейные заведения в стране закрыты. Выпить пива легально можно только в аэропортах – там пабы и кафе работают. В связи с этим компания ирландцев придумала лайфхак – они купили самые дешевые билеты на самолет и прошли аэропорт, где смогли весело провести время в одном из пабов.

Молодые люди не постеснялись продемонстрировать свою оригинальную идею в Facebook: «Когда все пабы закрыты и единственное место, где могут вас обслужить, – это аэропорт, вы просто покупаете билет за несколько евро (хотя вы никуда не полетите) и выпиваете там пива».

Представитель аэропорта Дублина предположил в интервью The Irish Sun, что такое поведение противоречит правилам аэропорта и угрожает наказанием. «Правительство ясно дало понять, что работа аэропортов необходима даже в случае полной блокировки, а возможность покупать еду и напитки является необходимой частью обслуживания пассажиров в аэропорту», ​​– отметили представители аэропорта.

«Если четверо человек прошли проверку безопасности не с целью поездки, а только для того, чтобы воспользоваться услугами буфета, это может быть расценено как проступок», – добавил представитель авиагавани.

Юные любители пива сталкиваются в сети с противоречивой реакцией. Некоторые с энтузиазмом восприняли их идею и особенно оценили их творчество, другие указали на безответственность во время пандемии.

Дублин, Елена Васильева

Дублин. Другие новости 11.11.20

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