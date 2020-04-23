Никотин может препятствовать заражению Covid-19

Во Франции в последние дни стал пользоваться спросом никотин в разных его формах. Причина – статистика. Оказалось, что среди заболевших коронавирусом довольно мало курильщиков от 1,4 до 12,5 процентов по всему миру.

Как пишет bfmtv.com, гипотеза о том, что никотин может защищать от коронавируса нуждается в проверке, и учёные к изучению вопроса уже приступили. Если будет получени разрешение, никотиновые пластыри будут испытываться на больных Covid-19 в больнице La Pitié-Salpêtrière в Париже. Тестировать пластыри будут на медперсонале – чтоб увидеть, защищает ли это их от инфекции, а так же на больных, чтобы понять, как это влияет на течение заболевания и выздоровление.

Есть версия, что никотин может уменьшать гипервоспаление, или, так называемые цитокиновые бури которые, по-видимому, играют ключевую роль в тяжелых случаях Covid-19. «Гипотеза заключается в том, что никотин, прикрепляясь к клеточному рецептору, используемому коронавирусом, предотвращает или удерживает его от присоединения к нему и, следовательно, от проникновения в клетки и распространения в организме», – объясняет профессор Жан Пьер Чангю из института ститута Пастера.

Центральная роль рассматриваемого рецептора, «никотинового ацетилхолинового рецептора», в распространении вируса, в частности, объясняет разнообразие симптомов Covid-19, в частности потерю обоняния и неврологические расстройства, вплоть до внезарноц остановки дыхания (наблюдается примерно на восьмой день болезни).

При ожирении и диабете изменение этого никотинового рецептора является причиной стойкой формы воспаления. Это может быть усилено инфекцией вирусом SARS-CoV-2. Эта гипотеза объясняет частоту этих двух сопутствующих заболеваний среди серьезных случаев Covid-19, отмечает Французская академия наук.

Однако эти исследования не должны побуждать людей бросаться на сигареты и пластыри, заявил министр здравоохранения Оливье Веран. На самом деле, курение наносит вред легким и вредно для здоровья. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, речь идет пока только об «интересном варианте среди других направлений клинических исследований».

«Вы должны быть очень осторожны, – добавил глава управления здравоохранению Франции Жером Саломон. – Мы не должны забывать о вредном воздействии никотина... табак является убийцей номер 1 во Франции, вызывая 75 000 смертей в год».

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 23.04.20

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