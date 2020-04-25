Во Франции из-за Covid-19 введено несколько ограничений на торговлю продукцией с никотином

Французское правительство вводит ограничение на продажу никотиновых пластырей и жевательной резинки. Спрос на данную продукцию значительно вырос на текущей неделе после опубликования иссследования о том, что никотин может обеспечить некоторую защиту от коронавируса.

Есть также информация, что никотин может препятствовать проникновению коронавируса в клетки организма.

Проверка данной теории пока ведётся, но для того, чтобы не оставить без никотиновых заменителей людей, бросающих курить, а также чтобы избежать излишнего потребления этой продукции некурящими людьми, которые захотят так обезопасить себя от Covid-19, временно интернет-торговля жевательной резиновой и пластырями с никотином во Франции запрещена.

Аптекам теперь разрешено продавать клиентам только ежемесячные запасы никотиновых заменителей при предъявлении справки от врача.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 25.04.20

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