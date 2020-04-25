Сточные воды могут помочь предсказать пандемию или эпидемию коронавируса

Ученые всего мира предлагают проследить эволюцию коронавируса путем анализа сточных вод и использовать этот метод в качестве инструмента раннего предупреждения о пандемиях и эпидемиях.

От Парижа до Милана, от Соединенных Штатов до Австралии – следы нового коронавируса в сточных водах находятся везде. Это не удивительно, ведь с момента возникновения заболевания в Китае в нескольких научных исследованиях отмечалось присутствие вируса в кале пациентов, сообщает bfmtv.com.

От туалетов до канализационных и очистных сооружений – один шаг и элементы генома Sars-Cov-2 быстро нашлись в сточных водах в Париже, Амстердаме, Брисбене, Риме, Милане и т.д.

Поскольку стоки подвергаются серьезнейшей обработке, нахождение вируса в них не представляет для людей никакой опасности.

При этом вода из канализации может служить источником информации о циркуляции вируса в популяции, сообщает bfmtv.com.

Это может даже позволить «проследить эволюцию вируса», уверяет Винсент Маршал, вирусолог из Сорбоннского университета, который участвовал в исследовании, проведенном лабораторией муниципального управления Eau de Paris. Основываясь на образцах, регулярно собираемых в период с 5 марта по 7 апреля, исследование установило, что увеличение единиц генома вируса в сточных водах с точностью указывает на увеличение заболеваемости и смертности от Covid-19.

В связи с этим Винсент Марешал выступает за «создание национальной сети Sentinel для мониторинга сточных вод, которая могла бы позволить предвидеть вторую волну».

Принимая во внимание большое количество случаев с незначительными или отсутствующими симптомами, присутствие вируса, таким образом, может быть обнаружено до первых подтвержденных клинических случаев, в районах, где эпидемия стихла, или в тех, которые еще не были затронуты. «Тогда мы сможем принять барьерные меры. Это экономит время, ключевой элемент этой эпидемии», – настаивает профессор Марешаль.

Такая система экологического надзора уже использовалась для других вирусов. В одном из исследований, опубликованном в 2018 году, рассказывалось о том, что обнаружение вируса полиомиелита в сточных водах в Израиле в 2013 году позволило вовремя возобновить кампанию по вакцинации и избежать инвалидности детей.

С энтузиазмом к идее тестирования на Covid-19 сточных вод относятся и в Австралии. По словам доктора Уориша Ахмеда, исследователя из австралийского государственного исследовательского агентства CSIRO, метод «может использоваться в качестве инструмента раннего предупреждения» пандемии, а также для «оценки эффективности медико-санитарных мер», введенных в действие.

Систему мониторинга канализационных вод эффективно использовать в дополнение к другим применяемым методикам, в том числе с тестированием на Covid-19 людей, отмечают эксперты.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 24.04.20

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