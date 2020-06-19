Ученые сделали открытие: коронавирус появился в Италии еще в декабре

В Италии следы коронавируса были обнаружены в образцах, взятых из сточных вод в Милане и Турине еще в декабре прошлого года. Следы SARS-COV-2 были также выявлены в пробах сточных вод, взятых в Болонье в январе этого года. Об этом говорится в исследовании, проведенном Национальным институтом здравоохранения Италии (ISS), данные которого приводит британская The Guardian. Неожиданное открытие было сделано в ходе регулярного исследования воды на наличие вирусов, которое проводится департаментом окружающей среды ISS с 2007 года.

Специалисты изучили 40 образцов, собранных в период с октября 2019 года по февраль 2020 года, а также 24 контрольных образца в период с сентября 2018 года по июнь 2019 года.

«Результаты, подтвержденные в двух разных лабораториях с использованием двух разных методов, показали наличие РНК SARS-COV-2 в образцах, взятых в Милане и Турине 18 декабря 2019 года и в Болонье 29 января 2020 года», – заявила представитель департамента окружающей среды и здравоохранения ISS Джузеппина Ла Росса.

Чиновница добавила, что «дальнейшие пробы, взятые в тех же городах в январе и феврале, также обнаружили следы Covid-19», отметив, что «пробы, собранные в октябре и ноябре, дали отрицательные результаты».

Выводы исследователей свидетельствуют о том, что коронавирус нового типа присутствовал в Италии еще в конце прошлого года.

Напомним, первые подтвержденные случаи заражения Covid-19 на Апеннинах был зарегистрированы только в феврале – заболевших выявили в областях Ломбардия и Пьемонт.

На Ломбардию приходится самый большой ежедневный рост новых случаев инфекции: в четверг там было выявлено 226 из 333 новых заболевших. В четверг в Италии скончались еще 66 человек, в том числе 36 в Ломбардии. В результате число погибших по всей стране достигло 34 514 человек. Всего в Италии выявлено более 238 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Рим, Наталья Петрова

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