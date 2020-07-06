«Коронавирус пробудили после спячки»: SARS-CoV-2 был по всему миру задолго до пандемии – ученый

Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон выдвинул неожиданную версию происхождения коронавируса нового типа. По его мнению, новый опасный для человека штамм коронавируса появился задолго до вспышки инфекции в китайском Ухане и пребывал в спящем состоянии по всему миру. Ученый озвучил свою версию в комментарии британской газете The Daily Telegraph. На такую теорию специалиста натолкнули новые факты о новой коронавирусной инфекции.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под «здесь» я понимаю «везде», – сказал Джефферсон, допустив, что человечество «имеет дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды».

Ученый обратил внимание на появившиеся в последнее время данные об обнаружении SARS-CoV-2 в разных странах мира еще в прошлом году. В частности, следы коронавируса были выявлены в сточных водах Барселоны еще весной 2019 года – за 9 месяцев до появления информации об инфекции в китайском Ухане. В сточных водах бразильского Флорианополиса новый коронавирус обнаружили в ноябре того же года, а в итальянских Милане и Турине – месяцем позже.

Джефферсон провел параллели с пандемией испанского гриппа, которая в 1918 году унесла жизни примерно 100 млн человек. По его словам, от «испанки» в числе прочих погибла треть населения Западного Самоа, несмотря на то, что у его жителей вообще не было контактов с внешним миром. «Объяснение может заключаться в том, что эти возбудители не возникают из ниоткуда и не уходят никуда», – резюмировал Джефферсон. По его мнению, они «всегда здесь», находятся в «спящем состоянии», но порой их что-то активирует. Это могут быть условия окружающей среды либо плотность мирового населения. Ученый полагает, что именно на этом необходимо акцентировать внимание при изучении вероятных причин возникновения пандемии.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп выдвинул версию, что коронавирус нового типа мог покинуть биологическую лабораторию в городе Ухань из-за ошибки персонала. Представители властей КНР отвергли предположения американского лидера.

В мире на сегодняшний день зарегистрировано свыше 11, 45 млн случаев заражения новым коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Скончались более 534,6 тыс. человек. Первое место по числу заражений занимают США (более 2,8 млн инфицированных), на втором месте Бразилия (свыше 1,6 млн), на третьем – Индия (более 697,4 тыс.). Россия опустилась на четвертое место (687 862 заболевших).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 06.07.20

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