В Италии обнаружили антитела к коронавирусу в анализах, взятых осенью 2019 года

В Италии нашли антитела к коронавирусу Sars-Cov-2 в образце крови, который был взят на анализ в сентябре 2019 года. Об этом сообщается в совместном докладе Института онкологии Милана и Университета Сиены.

Специалисты проверили образцы крови 959 человек, взятые в период между сентябрем 2019 года и мартом 2020 года. Люди сдавали анализ с целью проведения скрининга на опухоли. «Антитела на Sars-Cov-2 RBD обнаружены у 111 человек из 959 (11,6%)», – говорится в докладе.

Таким образом, бессимптомные случаи коронавируса встречались в Италии задолго до появления официального «первого пациента», передает «Интерфакс». Больше всего переболевших Covid-19 проживали в Ломбардии, затем идут Пьемонт, Лацио, Эмилия-Романья, Тоскана и Венето.

После первых летальных исходов от коронавирусной инфекции нового типа, которые были зафиксированы в Китае в январе 2020, ученые допустили, что источником стали морепродукты на местном рынке. На сегодняшний день установить первоисточник пандемии так и не удалось. Вероятнее всего, полагают ученые, к человеку вирус попал от летучих мышей «через промежуточное животное».

Стоит отметить, что представители Всемирной организации здравоохранения неоднократно подчеркивали, что коронавирусная инфекция нового типа пока недостаточно изучена, чтобы делать однозначные выводы об истории ее появления. Исследования продолжаются.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 16.11.20

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