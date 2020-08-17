Ученые нашли свидетельство появления Covid-19 в 2012 году

Ученые представили мировому сообществу новую версию возникновения коронавирусной инфекции нового типа. Вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон пришли к выводу, что вирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году. Статья о научной работе опубликована в журнале Independent Science News.

В ходе исследования ученые обнаружили записи врача, который лечил горняков из китайской провинции Юньнань. У мужчин появились симптомы острой респираторной вирусной инфекции после того, как они проводили работы по очистке шахту от помета летучих мышей. Горняки жаловались на сухой кашель, высокую температуру тела, боли в конечностях. Кроме того, у них развилась пневмония. Все эти симптомы характерны для коронавирусной инфекции Covid-19.

Отмечается, что больным в ходе лечения потребовалось подключение к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). При этом три пациента из шести умерли, несмотря на усилия медиков. Позже образцы анализов болевших горняков были направлены на исследование в лабораторию в городе Ухань. Тогда эксперты установили, что мужчины заразились коронавирусом. В итоге Латэм и Уилсон допустили, Covid-19 уже давно приспособился к организму человека.

Стоит отметить, что представители Всемирной организации здравоохранения неоднократно подчеркивали, что коронавирусная инфекция нового типа пока недостаточно изучена, чтобы делать однозначные выводы об истории ее появления. Исследования продолжаются. По данным Университета Джона Хопкинса (США), на сегодняшний день число зараженных Covid-19 во всем мире превысило 21,6 млн человек. Коронавирусная инфекция и вызванные ей осложнения стали причиной гибели более 775 тыс. пациентов.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 17.08.20

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