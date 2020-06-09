Ученые заявили о начале вспышки Covid-19 еще летом 2019 года

Значительная загруженность больниц в китайском городе Ухань, где, как считается началась вспышка коронавирусной инфекции нового типа, была зафиксирована еще августе прошлого года. Об этом заявила группа исследователей из медицинской школы Гарвардского университета. Их выводы основаны на данных, полученных со спутников за последние два года, сообщает CNN.

Авторы исследования заявляют, что на снимках, полученных со спутников в конце лета 2019 года, видно большое скопление автомобилей скорой помощи, что указывает на значительное число обращений тяжело больных. А к октябрю загруженность подъездов к больницам выросла на 90%. Кроме того, исследователи указывают на то, что еще в начале осени в китайском поисковике Baidu возросло число запросов по поводу кашля и диареи – основных симптомов Covid-19.

Ученые допускают, что умышленного сокрытия вспышки инфекции могло и не быть, а китайские власти могли без злого умысла пропустить начало распространения заболевания.

После первых летальных исходов от коронавирусной инфекции нового типа, которые были зафиксированы в Ухане в январе 2020, ученые допустили, что источником стали морепродукты на местном рынке. Однако потом было доказано, что вирус пришел извне. На сегодняшний день установить первоисточник пандемии так и не удалось. Вероятнее всего, полагают ученые, к человеку вирус попал от летучих мышей «через промежуточное животное».

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 09.06.20

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