Из-за сильнейшей засухи Восточная Европа может остаться без урожая

Из-за самой сильной за последние 10 лет засухи Польша может лишиться значительной части урожая. Цены на овощи и хлеб вырастут, предупреждают местные фермеры. По всей стране то и дело вспыхивают природные пожары: влажность лесной подстилки опустилась до 10%, сообщает «Евроньюс».

Сложная ситуация и в Литве. В Немане уровень воды на два метра ниже нормы. Всему виной теплая бесснежная зима и пришедшая ей на смену довольно холодная весна.

Линас Сатейка, фермер: «Семена лежат в практически сухой почве. Если не поливать – а дождей в этом месяце не предвидится – первые ростки появятся только в июне. А значит, мы потеряем большую часть урожая».

В прошлом году из-за засухи в Литве уже было объявлено чрезвычайное положение. Тогда власти заявили, что национальное бедствие – последствие глобального изменения климата, поясняет «Евроньюс».

Варшава, Елена Васильева

Варшава. Другие новости 25.04.20

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