Власти Чехии соберутся на экстренное заседания из-за 500-летнего рекорда засухи

Климатологи Чехии бьют тревогу. Они зафиксировали самый затяжной период засухи за последние 500 лет. «Период засухи, который страна переживает с 2015 года, является самым худшим за последние 500 лет», – говорится в сообщении организации Intersucho, занимающейся климатическими проблемами, в Twitter.

Также отмечается, что сейчас уровень воды в реках на территории страны значительно ниже средних многолетних показателей даже за засушливые годы. Ситуация в стране катастрофическая, заявил министр по вопросам окружающей среды Чехии Рихард Брабец.

Он отметил, что на ситуацию влияет малое количество осадков, повышение средней годовой температуры и объемов испарений, а также удлинившийся сельскохозяйственный сезон. Брабец сообщил, что на 12 мая запланировано чрезвычайное заседание с участием региональных и местных властей всех районов страны. Чиновники обсудят меры реагирования, чтобы сохранить запасы питьевой воды в летний период.

Как сообщает «Интерфакс», по данным Аграрной палаты Чехии, в прошлом году от засухи пострадало 99,5% территории страны, а ущерб сельскому хозяйству оценили в $408-500 млн.

Напомним, что аналогичная ситуация сложилась и в странах Восточной Европы. Как писал «Новый День», Польша рискует лишиться значительной части урожая. Цены на овощи и хлеб вырастут, предупреждают местные фермеры. По всей стране то и дело вспыхивают природные пожары: влажность лесной подстилки опустилась до 10%.

Сложное положение дел и в Литве. В Немане уровень воды на два метра ниже нормы. Всему виной теплая бесснежная зима и пришедшая ей на смену довольно холодная весна. В прошлом году из-за засухи в Литве уже было объявлено чрезвычайное положение. Тогда власти заявили, что национальное бедствие – последствие глобального изменения климата.

Отметим, что по оценкам российских и зарубежных синоптиков, лето 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, существует 99-процентная вероятность того, что нынешний год «войдет в пятерку самых жарких лет».

Он согласился с мнением американских климатологов, что каждое следующее пятилетие будет отмечаться температурными рекордами, отметив, что «уже подряд пять пятилетий температуры повышаются». Вильфанд объяснил сложившуюся ситуацию глобальным потеплением. «Это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере», – отметил он.

Прага, Иван Гридин

Прага. Другие новости 30.04.20

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