«Ждем рекордов»: метеорологи пообещали россиянам очень жаркий год

Текущий год в России может оказаться одним из самых жарких. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, существует 99-процентная вероятность того, что нынешний год «войдет в пятерку самых жарких лет». Речь идет о температуре, которая измеряет в слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли, пояснил он.

Метеоролог меж тем согласился с мнением с американских климатологов, что каждое следующее пятилетие будет отмечаться температурными рекордами, отметив, что «уже подряд пять пятилетий температуры повышаются». Вильфанд объяснил сложившуюся ситуацию глобальным потеплением. «Это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере», – отметил он в комментарии РИА «Новости».

Вместе с тем, он заявил, что нынешний год, возможно, не будет «рекордно теплым» и займет второе или третье место в ранге температур. Но «то, что будет высокая температура – это безусловно», отметил синоптик.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что предстоящее лето в России будет «самым идеальным» для здоровья. По словам Тишковца, расцветка прогнозных температурных карт «напоминает цвет малины». Температура в каждом из трех летних месяцев будет превышать климатическую норму, отметил он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.04.20

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