Ученые предупредили о жаре, от которой пострадает 1,2 млрд человек

Тепловой стресс от экстремальной жары к 2100 году ежегодно будет влиять на районы с населением в 1,2 млрд человек, если объем выбросов парниковых газов в мире останется на существующем уровне. Как пишет Phys.org со ссылкой на исследование ученых из Ратгерского университета в США, масштабы возможного катаклизма превышают сегодняшний уровень в четыре раза.

Тепловой стресс наносит ущерб здоровью человека, сельскому хозяйству, окружающей среде и экономике. Однако до сих пор ученые изучали в основном вред, наносимый повышением температур, забывая об увеличивающейся влажности. Между тем, сочетание этих факторов особенно опасно для здоровья человека, отметил один из авторов исследования, директор Института Земли, океана и атмосферных наук Ратгерского университета Роберт Э. Копп.

Ученые обратили внимание, что глобальное потепление увеличивает частоту жарких и влажных дней – к примеру, в Нью-Йорке уже сейчас такие дни случаются в 11 раз чаще, чем это было в 19 веке. Тепловой стресс происходит, когда организм человека не может самоохладиться с помощью потоотделения. Высокая температура несет риск для жизнедеятельности мозга и других органов. Симптомами может стать сыпь, судороги, а тепловой удар и вовсе может убить человека или стать причиной инвалидности.

Ученые полагают, что в случае повышения температуры на планете на 1,5 градуса по Цельсию, экстремальные жара и влажность коснутся территорий проживания 500 млн человек. Если же планета прогреется на два градуса, то пострадают уже почти 800 миллионов человек.

Сейчас температура на Земле повысилась уже на 1,2 градуса по сравнению с той, что была в конце 19 века. Если глобальное потепление будет наступать с той же интенсивностью, к концу столетия от экстремальной жары будут страдать уже 1,2 млрд человек.

Вашингтон, Татьяна Дорофеева

Вашингтон. Другие новости 14.03.20

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