Ученые предрекли невыносимую жару 3,5 млрд человек к 2070 году

К 2070 году 3,5 млрд человек будут испытывать муки от невыносимой жары, при том, что большинство из них будут принадлежать к наиболее бедным слоям населения, для которых будет недоступна покупка кондиционеров. Такие прогнозы содержатся в статье ученых Университет Вагенингена, опубликованной в журнале PNAS.

По оценкам исследователей, к 2100 году среднегодовая температура в мире увеличится на 1,8 °C, потому значительная часть мирового населения окажется регионах, где проживать без эффективных технологий кондиционирования будет невыносимо.

Авторы исследования отмечают, что точное число людей в этой группе будет зависеть от объема выбросов углекислого газа, который усиливает изменения климата, а также от темпов роста мирового населения. По оценкам ученых, оказаться в условиях пекла грозит трете мирового населения уже к 2017 году.

Уже сегодня в регионах со среднегодовой температурой, превышающей 29 °C проживает около 20 млн человек. Пока на эту область приходится около 1% земной поверхности – она включает в себя пустыню Сахара и Саудовскую Аравию. Однако по мере повышения глобальной температуры площадь этой зоны вырастет – по прогнозам ученых, в нее также войдут некоторые регионы Африки, Азии, Южной Америки и Австралии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.20

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