Жара может быть угрозой для размножения людей

Американские ученые провели анализ воздействия жары на здоровье беременных женщин и новорожденных детей и выяснили, что изменение климата сильно влияет на процесс рождения детей. Результаты исследования опубликованы на MedicalXpress.

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) проанализировали данные, собранные Департаментом здравоохранения. В частности, исследователи изучили информацию о двух миллионах успешных родов в течение летних месяцев с 2005 по 2013 год.

Выяснилось, что температура воздуха, равная или превышающая 36 градусов Цельсия и длящаяся не менее четырех дней, увеличивает риск преждевременных родов на 13%. Значительным фактором является именно продолжительность жары, а не показатель термометра.

Ранние исследования подтверждали, что неблагоприятные климатические условия негативно сказываются на рождении детей, но не было известно, какие именно факторы ускоряют роды. Причиной могла быть температура, продолжительность жары или комбинация температуры и влажности.

У недоношенных детей выше риск возникновения различных проблем со здоровьем, вплоть до сердечно-сосудистых заболеваний, кровоизлияния в мозг и церебрального паралича.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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