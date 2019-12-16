Ученые: уходящее десятилетие стало самым жарким за всю историю наблюдений

Всемирная метеорологическая организация заявила, что 2019 год станет одним из самых жарких лет в истории человечества. Прошедшее десятилетие характеризуется исключительным потеплением глобального климата, отступлением вечной мерзлоты и рекордным уровнем мирового океана, что вызвано парниковыми газами, образовавшимися в результате деятельности человека.

Средняя температура воздуха в 2019 году (данные представлены за январь-октябрь) была примерно на 1,1 °C выше, чем в доиндустриальный период, говорится в докладе ВМО. Концентрация углекислого газа, достигла рекордного уровня еще в прошлом году, CO2 сохраняется в атмосфере веками, что неизменно ведет к изменению климата на планете в дальнейшем.

Мировой океан выступает своеобразным буфером, поглощая тепло и углекислый газ. По данным ВМО, морская вода сейчас на 26 % кислотнее, чем в начале индустриальной эпохи. Среднемировые показатели за 2019 год будут доступны только в конце 2020 года, однако данные, полученные в режиме реального времени из ряда конкретных мест, указывают на то, что в 2019 году уровень выбросов CO2 продолжал расти.

Происходит деградация жизненно важных экосистем океанов и морей. Судя по изображениям, полученным со спутников, подъем уровня моря ускорился из-за таяния ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде.

«Если мы сейчас не примем срочных мер по борьбе с изменением климата, то к концу столетия нас ожидает повышение температуры более чем на 3 °C, что приведет к еще более губительным последствиям для благополучия жителей Земли, – заявил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. – Мы еще даже не вступили на путь к достижению цели Парижского соглашения».

Волны жара и наводнения, которые ранее случались «раз в столетие», становятся все более частым явлением. «Разрушительные тропические циклоны обрушились на различные страны – от Багамских Островов до Японии и Мозамбика. Лесные пожары прокатились по Арктике и Австралии», – подчеркнул Талас.

Большая часть доклада посвящена влиянию изменений климата на здоровье человека, продовольственную безопасность, миграцию, экосистемы и морскую флору и фауну. Так значительно выросло число людей в возрасте старше 65 лет, подверженных воздействию тепловых волн.

Продовольственный кризис наблюдается в 33 странах, при этом климатические изменения являются ведущими факторами для 12 из этих государств.

Стихийные бедствия, вызванные погодными явлениями – тайфунами, циклонами и наводнениями, стали причиной более 10 миллионов новых внутренних перемещений. Количество новых миграций, связанных с экстремальными погодными условиями, может увеличиться более чем в три раза и к концу 2019 года составит около 22 миллионов человек.

Изменения климатических условий облегчают перенос вируса денге комарами, указывает ВМО. В последние десятилетия в мире резко возросла заболеваемость денге, и около половины населения планеты в настоящее время находится под угрозой инфицирования.

Заключительное заявление Всемирной метеорологической организации о состоянии климата с полными данными за 2019 год будет опубликовано в марте 2020 года.

Мадрид, Служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 16.12.19

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