«Будет очень комфортно», – метеоролог пообещал россиянам идеальное лето

Предстоящее лето в России будет «самым идеальным» для здоровья. Такой прогноз озвучил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог назвал лето-2020 «малиновым». По словам специалиста, расцветка прогнозных температурных карт «напоминает цвет малины». Температура в каждом из трех летних месяцев будет превышать климатическую норму, добавил Тишковец.

При этом синоптик отметил, что этим летом жители России почувствуют «идеальный климатический комфорт», передает «Газета.Ru». Лето будет «очень классным», сказал Тишковец.

По прогнозу специалиста, наступившая весна будет аномально теплой: температура воздуха в марте ожидается выше на 3-6 градусов, в апреле – на 2-3 градуса, в мае – на один-два. Таким образом, указал Тишковец, температурное отклонение постепенно будет сокращаться, однако холодная погода так и не придет.

Метеоролог при этом отметил, что начало марта будет таким теплым, как никогда за всю историю метеонаблюдений. Так, в Москве в выходные потеплеет до +9-11 градусов. Новая рабочая неделю также будет теплой – ожидается до +7-8 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, почему март в российской столице будет необычно теплым. Все дело в отсутствии снега, пояснил ученый в комментарии РИА «Новости». В этом году нет снежного покрова, и поэтому земля не промерзла. В связи с этим солнечное тепло не будет тратиться на оттаивание земли, что положительно скажется на температурном фоне.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 05.03.20

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