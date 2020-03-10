Ученые рассказали об угрозах изменения климата для России

Главный ущерб от изменения климата Россия понесет из-за таяния вечной мерзлоты и засухи, считает заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Кислов.

Ученый полагает, что главным эффектом от таяния вечной мерзлоты будет экономический. Он отметил, что по его оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России составит 8,5% от ВВП. По словам Александра Кислова, существует и серьезная угроза засухи, например в Калмыкии и Ставропольском крае.

Он также отметил, что опасаться наводнений по причине изменений климата не стоит, а в разрушениях не стоит винить природу. «Я бы не сказал, что нам сильно угрожают наводнения. Ущерб от них связан не столько с буйством стихии, сколько с человеческой глупостью, строить что-то там, где строить нельзя», – приводит его слова РИА «Новости».

В свою очередь заместитель директора Института физики атмосферы Владимир Семенов заявил, что опасность представляет главным образом скорость предстоящих изменений, прежде всего рост температуры. Он напомнил, что в высоких широтах строительство велось с учетом вечной мерзлоты, которая теперьстремительно оттаивает. В итоге вся инфраструктура придет в негодность, передает РБК.

Семенов также отметил, что еще одной проблемой является изменение режима осадков. «Из-за большего содержания влаги в атмосфере осадки становятся более интенсивными, наблюдается больше ливней. Это приводит к наводнениям, ливневая канализация просто не справляется с таким количеством воды и тоже нуждается в переделке», – пояснил он.

Кроме того, ученый обратил внимание и на рост продолжительности волн жары, которые приводят к загрязнению атмосферы из-за накопления выбросов, росту смертности и увеличению числа природных пожаров.

Ранее сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев сообщил, что потепление климата в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. Он полагает, что причиной являются географические особенности расположения страны – Россия находится в единственном поясе, где котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Киселев пояснил, что океаны являются аккумуляторами тепла, благодаря чему существенно сглаживают климатические колебания.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.03.20

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