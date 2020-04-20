Северная Америка рискует оказаться в центре «мегазасухи»: ученые зафиксировали климатический сдвиг

Северную Америку ждет сильнейшая за 12 веков засуха. Согласно выводам ученых из Колумбийского университета, также существует вероятность, что «мегазасуха» уже началась, но в 2019 году брала «передышку», пишет журнал Science Alert.

Проанализировав уровень осадков с начала столетия, влажность почвы, а также кольца деревьев за последние 1200 лет, ученые пришли к выводу, что на юго-западе Серверной Америки может начаться «мегахасуха», которая в перспективе затронет обширные территории и повлечет разрушительные последствия.

Исследователи пришли к выводу, что нынешняя засуха – циклическое явление, которое бы началось в любом случае, однако глобальное потепление вдвое увеличило скорость ее наступления и интенсивность. Ученые отмечают, что климатические изменения последних десятилетий сделало засухи более продолжительными и распространенными, что можно наблюдать по всему земному шару, а не только в Северной Америке.

Как отметил эколог Бенджамин Кук, 20 век оказался «самым влажным» за 1200 лет, что привело человечество «к ложному чувству безопасности». «20 век дал нам слишком оптимистичное представление о том, сколько воды потенциально доступно. Это говорит о том, что подобные исследования не только о древней истории, а о проблемах, которые существуют сейчас», – заключил он.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 21.04.20

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