Глава Минприроды рассказал о невыносимой жаре летом 2020 года

Согласно прогнозам российских и зарубежных синоптиков, лето 2020 года может стать одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах, которое провел президент РФ. По его словам, предстоящее лето ожидается «если не самое аномальное», но «в пятерку войдет».

На прошлой неделе сообщалось, что на юге Сибири установилась аномальная жара – столбики термометров в ряде регионов были под +30 или превысили это значение. Такие температуры, например, были зафиксированы в Новосибирске, Красноярске, Омске.

Министр также констатировал, что число лесных пожаров этой весной «меньше не становится», передает ТАСС. Это связано и с потеплением климата, и с нарушениями людьми режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, пояснил Кобылкин.

Кроме того, Кобылкин обратил внимание президента на нехватку средств на увеличение численности лесничих. Путин в ответ велел Минфину выделить регионам дополнительные финансы. По словам министра финансов Антона Силуанова, Федерация уже направляет деньги в регионы, где складывается тяжелая ситуация с пожарами, сообщает РИА «Новости».

По информации Авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 мск 27 апреля в России действует 107 лесных пожаров на площади 43 161 га в 11 регионах. Наибольшее чилсло пожаров зарегистрировано в Забайкальском и Красноярском краях – 25 и 26 соответственно.

Режим ЧС введен в пяти регионах – на всей территории Забайкальского края, Красноярского края, а также в одном муниципальном районе в трех регионах – Краснодарском крае, Иркутской области и Тыве. Особый противопожарный режим действует в 51 субъекте РФ.

Ранее сегодня научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что текущий год в России может оказаться одним из самых жарких.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.04.20

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