В Нидерландах коронавирусом заболели норки

В воскресенье в Нидерландах власти оцепили две норковые фермы на юге страны. В них обнаружились зараженые Covid-19 животные. Фермы расположены к востоку от Эйндховена, в Северном Брабанте, одном из регионов, наиболее пострадавших от эпидемии в Нидерландах , где в результате этой болезни погибло более 4400 человек и было заражено не менее 37 000 человек, сообщает bfmtv.com.

«Норки показали признаки инфицирования, в частности, затрудненное дыхание», – говорится в заявлении министерства сельского хозяйства Нидерландов.

«Несколько работников фермы имели симптомы коронавируса, поэтому мы считаем, что они передали его животным», – отметили в Минсельхозе.

И хотя пока нет никаких доказательств, что от животных вирус может передаваться человеку, министр сельского хозяйства Карола Схоутен все равно приказала закрыть дорогу, которая проходит рядом с двумя фермами, и посоветовала людям не приближаться к хозяйствам ближе, чем на 400 метров. Заводчики должны будут сообщать властям о возможных проблемах с дыханием или увеличении числа смертей среди норок.

Аместрдам, Елена Васильева

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