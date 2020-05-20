В Нидерландах выявили случай передачи коронавируса от норки человеку

На звероферме в Нидерландах зафиксировали случай передачи коронавируса нового типа от норки человеку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо министра сельского хозяйства страны Каролы Схоутен, адресованное парламенту. Состояние зараженного вирусом сотрудника хозяйства не уточняется.

В апреле новая коронавирусная инфекция была зарегистрирована у норок, содержащихся на двух звероводческих хозяйствах в провинции Северный Брабант на юге страны. Животных протестировали после обнаружения у них симптомов заболевания. В частности, у норок отмечалось затрудненное дыхание.

В минсельхозе Нидерландов заявили, что пушные звери заразились коронавирусом от инфицированных работников фермы. Власти ограничили доступ к фермам, рекомендовав людям не приближаться к хозяйствам ближе, чем на 400 метров, однако отметили, что риск передачи вируса от животных человеку отсутствует.

Ранее сообщалось о случаях заболевания новым коронавирусом домашних кошек и собак в Гонконге, Бельгии, США и ряде других стран. Также приходили сообщения о выявлении Covid-19 у тигров и львов в зоопарке Нью-Йорка. Отмечалось, что животные заразились коронавирусом от заболевших хозяев и инфицированных сотрудников зоопарка. Ученые в свзяи с этим допустили вероятность внутривидовой передачи инфекции, но подчеркнули, что доказательств передачи нового коронавируса от животных к человеку нет.

Амстердам, Наталья Петрова

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