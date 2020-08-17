В России разрабатывают вакцину от коронавируса для кошек

Россельхознадзор работает над созданием вакцины от нового коронавируса для кошек и других животных. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.

По его словам, препарат непосредственно разрабатывает подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животныхсовместно с Научно-исследовательским институтом микробиологии Минобороны России. Данкверт добавил, что пока преждевременно говорить о сроках появления вакцины, но первые образцы для широкомасштабных испытаний могут быть созданы уже к сентябрю, сообщает РБК.

Он уточнил, что вакцина подойдет для всех животных, которые восприимчивы к коронавирусной инфекции Covid-19. По словам Данкверта, в первую очередь она может понадобиться отечественным зверохозяйствам. В России разведением норок занимается около сотни предприятий, и «нужно предусматривать потенциальные риски», отметил Данкверт. Он напомнил про случаи выявления коронавируса на фермах по разведению норок в Голландии и Дании, из-за чего было уничтожено несколько миллионов этих зверьков. Более того, норки могут передавать коронавирус человеку. Первый такой случай был зарегистрирован в мае в Нидерландах, где заразился сотрудник хозяйства по разведению норок.

Руководитель Россельхознадзора при этом допустил, что россияне пожелают прививать от коронавируса кошек и других домашних животных. Если на вакцину будет спрос, то ее будут производить и для ветеринарных клиник, рассказал Данкверт, отметив, что до этого необходимо провести испытания вакцины на эффективность и безопасность.

Данкверт также сообщил о создании совместно с институтом Минобороны тест-системы для определения Covid-19 как у людей, так и у животных. По его словам, с ее помощью удалось выявить коронавирус у двух кошек в Москве и Тюмени.

Ранее сообщалось о случаях заболевания новым коронавирусом домашних кошек и собак в Гонконге, Бельгии, США и ряде других стран. Также приходили сообщения о выявлении Covid-19 у тигров и львов в зоопарке Нью-Йорка. Отмечалось, что животные заразились коронавирусом от заболевших хозяев и инфицированных сотрудников зоопарка. Ученые в связи с этим допустили вероятность внутривидовой передачи инфекции, но подчеркнули, что доказательств передачи нового коронавируса от животных к человеку нет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.08.20

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