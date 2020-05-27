У кошки из России обнаружили коронавирус

В образцах жидкостей, взятых у кошки, живущей в России, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Всемирная организация по охране здоровья животных.

У пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР, передает РИА «Новости». У питомца выявили коронавирус. О симптомах заболевания не сообщается. Известно, что кошку поместили на самоизоляцию по месту жительства.

Ранее коронавирус был подтвержден у собак, кошек, тигров, львов и хорьков. Исследования, проведенные в Китае, подтвердили, что животные способны передавать инфекцию внутри своего вида. При этом случаев заболевания человека от животных зафиксировано не было.

Коронавирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Чтобы обезопасить себя, рекомендуется в общественных местах носить медицинскую маску, чаще мыть и обрабатывать антисептиком руки, а также меньше прикасаться к лицу.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 27.05.20

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