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Четверг, 28 мая 2020, 15:08 мск

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«Мы проводим исследования по covid с военными»: глава Россельхознадзора подтвердил возможность заражения кошек

Вероятность заражения кошек вирусом covid-19 доказана. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, ведомство совместно с военными сейчас проводит исследования вероятности заражения животных.

«С идентификацией [кошек] нужно быть аккуратнее, потому что covid – то, что нашли. Там, говорят, какой-то выступил ученый, что не доказано, говорит. Все доказано у нас! У нас даже больше доказано, – заявил он на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. – Я для вас скажу, потому что мы проводим сейчас исследования по covid с нашими военными: заражения, контактные перенесения – очень, я вам могу сказать, глубокая перспектива того, что дальше будет, еще неизвестно, что и как».

Данкверт обратился к Совфеду и Госдуме с просьбой разобраться на законодательном уровне с системой идентификацией домашних животных. «Мы вводим законодательно ответственное обращение с животными, но не вводим идентификацию», – пояснил он, подчеркнув, что за рубежом производится чипирование потомства домашних животных для отслеживания судьбы этих особей. «У нас бездомные животные бегают, никакой ответственности. Если в Швейцарии тысяча долларов за это штраф – у нас каждая стройка берет собак, потом стройка завершается, и все собаки на улице», – сказал глава Россельхознадзора.

Москва, Татьяна Дорофеева

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