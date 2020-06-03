Россельхознадзор рассказал о симптомах Covid-19 у животных

Коронавирус нового типа, распространившийся почти по всей планете, способен поражать не только человека, но и домашних животных, заявили специалисты ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов», которые подведомственны Россельхознадзору.

Эксперты отметили, что Covid-19 подвержены в том числе кошки и собаки. При этом последние зачастую переносят инфекцию бессимптомно, а у кошек развиваются выраженные симптомы ОРВИ, аналогичные тем, что проявляются у людей. «В частности, у животного фиксировали повышенную температуру, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз. У отдельных животных наблюдались признаки острой кишечной инфекции, сопровождавшейся рвотой и диареей», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) на сегодняшний день не известно подтвержденных фактов заражения людей Covid-19 от собак и кошек. Тем не менее, случай передачи вируса от кошки к кошке был зафиксирован. В связи с этим Россельхознадзор рекомендует исключить тесные контакты между домашними животными, особенно там, где было зарегистрировано много случаев Covid-19, отмечает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.06.20

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