Во Франции во время карантина на 35 процентов выросло количество жалоб на насилие в семье

С момента начала карантина по коронавирусу французы на 35 процентов чаще стали обращаться за помощью по поводу домашнего насилия. Как сообщает телеканал bfmtv.com, с начала запрета на выход из дома для сдерживания пандемии на телефонную линию по вопросам насилия в семье «119» поступило более 37.000 звонков, то есть тысячи звонков ежедневно.

Как рассказал руководитель «горячей линии» «119» Паскаль Вигнерон, это почти в два раза больше, чем в обычное время. «Эффект сот карантина усугубляет напряженность», – отмечает он, добавляя, что из-за действия мер социального дистанцирования в семейном конфликте нет третьей стороны, которая могла бы вмешаться в ситуацию.

Если разбивать по тематике, то на горячую линию в карантин звонили по следующим поводам:

30% жалобы на психологическое насилие

20% звонков – жалобы на физическое насилие

16% – дети остались без присмотра взрослых и представлены сами себе

9% – насилие между партнерами.

Власти обещают – после снятия карантинных мер теме семейного насилия будет уделено особое внимание.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 29.04.20

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