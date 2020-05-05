В России число жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза

За время ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, число жалоб от жертв домашнего насилия выросло в 2,5 раза. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова со ссылкой на данные некоторых НКО.

В марте 2020 года число сообщений о случаях домашнего насилия составило 6054, в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч. Данные предоставили журналисты и представители НКО, передает РИА «Новости».

Правозащитные организации в других странах также фиксируют во время пандемии резкий рост числа обращений на горячую линию от жертв издевательств со стороны супругов и самих актов проявления агрессии – во Франции на 30%, в Китае более чем на 25%.

На горячую линию аппарата уполномоченного поступают жалобы на насилие в семье, однако они не носят массового характера, отметила Москалькова. Вероятно, это связно с тем, что жертвы боятся подвергнуться насилию из-за обращения за помощью.

По мнению омбудсмена, проблема состоит в коммуникации. «Почта может не работать, а электронные носители не всегда удобны для человека, который является жертвой насилия в семье, потому что использование гаджета для сигнала о насилии бывает для него опасно. Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична», – заключила Москалькова.

Кроме того, в условиях карантина жертвы не имеют возможность свободно посещать кризисные центры и органы внутренних дел. «Женщины сообщают, что в связи с режимом самоизоляции они не могут прийти в органы внутренних дел, чтобы подать заявление, а если приходят, то их, как правило, не принимают», – указала Москалькова.

По ее словам, не следует считать нарушением режима самоизоляции, если женщина вышла из дома без пропуска, чтобы обратиться в кризисный центр.

Москва, Зоя Осколкова

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