Самоизоляция привела к резкому росту домашнего насилия в России и Германии

Заметный рост семейного насилия после введения режима самоизоляции для борьбы с пандемией коронавируса наблюдается в России.

Так, в марте текущего года число звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем – 2537 обращений против 2050. В связи с этим депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова, авторы законопроекта о профилактике домашнего насилия, обратились к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с призывом помочь с принятием срочные меры по защите пострадавших, сообщает РБК. В частности, они предложили обеспечить достаточное число убежищ для жертв домашнего насилия, обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, а также исключить ответственность для жертв насилия за нарушение карантина и других ограничительных мер для борьбы с COVID-19.

Резкий рост домашнего насилия в период пандемии зафиксирован и в Германии. По данным федерального министерства по делам семьи, женщин и молодежи, за минувшую неделю количество обращений на горячую телефонную линию «Насилие в отношении женщин» выросло на 17,5% по сравнению с двумя предыдущими неделями, сообщает dpa. В ведомстве связывают эту тенденцию с предпринятыми жесткими карантинными мерами.

Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил о значительном росте семейного насилия в стране после введения ограничительных мер из-за пандемии.

Москва, Берлин, Наталья Петрова

Москва, Берлин. Другие новости 22.04.20

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