Тотальный карантин обострил проблему домашнего насилия по всему миру

С началом эпидемии коронавируса власти разных стран призывают граждан к самоизоляции, называя дом самым безопасным местом. Действительно, риск заразиться у тех, кто не выходит на улицу, намного ниже, но далеко не для всех дом оказался «самым безопасным местом», сообщает «Евроньюс».

Cпецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович заявила, что из-за введения карантина в разных странах может увеличиться число случаев домашнего насилия. Она призвала власти принять дополнительные меры для помощи жертвам.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что за время карантина, объявленного две недели назад, в стране на 30% увеличилось число случаев домашнего насилия. В одном только Париже цифра выросла на 36%.

Жертвами домашнего насилия во Франции каждый год становятся около 220 тысяч женщин. Это один из самых высоких показателей в Европе. По официальным данным, каждые три дня одна женщина погибает от рук нынешнего или бывшего партнера, – приводит печальную статистику «Евроньюс».

Кастанер пообещал, что в ближайшее время власти разработают новые меры защиты. К примеру, женщины смогут обратиться за помощью, придя в аптеку.

Число случаев домашнего насилия резко выросло и в Китае. По словам Ван Фея, руководителя неправительственной организации в провинции Хубэй, помогающей жертвам насилия, за время эпидемии количество обращений выросло вдвое.

Он связывает это с двумя факторами: с общей напряженностью, вызванной затянувшимся карантином, и финансовыми проблемами, с которыми столкнулись сейчас многие семьи.

Ситуация обострилась и в Бразилии. «Количество обращений увеличилось на 40-50%, и это притом, что и раньше цифры были очень высокие», – сообщила в интервью каналу Globo судья из Рио-де-Жанейро Адриана Мелло, которая специализируется на делах, связанных с домашним насилием.

Тревогу бьют и правозащитники из Италии и Испании. Особое беспокойство у них вызывает тот факт, что из-за карантина женщины часто не могут остаться одни, чтобы позвонить в полицию. В связи с этим в обеих странах было решено уделить особое внимание онлайн-помощи.

Что делать женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, придумали власти Канарских островов: жертвам домашнего насилия достаточно попросить в аптеке «Маску-19». По этому кодовому слову фармацевты поймут, что женщине нужна срочная помощь.

В Германии лидер «зеленых» в бундестаге Катрин Дагмар Гёринг-Эккардт также выразила беспокойство за судьбу тысяч женщин, которые остались под одной крышей с агрессорами. Политик призвала немецкие власти переделать пустующие сейчас отели и гостевые дома в кризисные центры для жертв домашнего насилия.

Зампредседателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что с введением ограничительных мер разработчики законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия начали получать больше жалоб не только от женщин, но и от пожилых людей: «Над ними издеваются их собственные дети, вымещая свою неудовлетворенность жизнью, отбирая пенсии».

По словам Пушкиной, домашнее насилие для агрессора – это способ разрядки. В обычное время он может переключить внимание на повседневные заботы, находясь на работе, в спортзале, на улице и в других общественных местах.

«Никто не считает [сколько случаев насилия зафиксировано], и пока не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия, ситуация не изменится. У профильного ведомства – МВД РФ – просто нет методики определения, что относить к домашнему насилию и, соответственно, как определить количество жертв, пострадавших от него», – говорит Оксана Пушкина.

Ситуация в России, по словам депутата, осложняется тем, что в стране практически нет кризисных центров: в РФ их всего 15, и многие закрылись на карантин, а Швеции, к примеру, 200.

Помимо этого, как говорит Пушкина, у полицейских сейчас мало времени, чтобы заниматься проблемами жертв семейно-бытового насилия: стражам правопорядка нужно следить за тем, как россияне соблюдают карантинные меры. «Работы стало больше, а штат сотрудников и законодательство по отношению к жертвам домашнего насилия не изменились», – цитирует Пушкину «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

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