Во Франции за время карантина резко выросло домашнее насилие

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил о значительном росте семейного насилия в стране после введения жестких карантинных мер для борьбы с коронавирусом.

По его словам, за неделю в целом по стране количество семейных конфликтов, вылившихся в рукоприкладство и потребовавших вмешательство жандармов, увеличилось на 32%. В Париже ситуация более серьезная – во французской столице число случаев семейного насилия выросло на 36%, отметил министр внутренних дел в эфире телеканала france-2.

На 26 марта число заболевших COVID-19 во Франции достигло 29155 человек, скончались 1696 пациентов. За последние сутки в стране зафиксирован резкий рост числа умерших – 365 человек за сутки.

С 17 марта Франция живет в режиме строгого карантина. Жесткие ограничительные меры введены пока на две недели. Покинуть дом можно выйти лишь с письменной объяснительной, в которой будет указана причина выхода на улицу. Среди веских поводов – покупка продуктов, лекарств, посещение врача, помощь родственникам, а также служебная необходимость (при отсутствии возможности работать удаленно). Французам при этом разрешено выходить на улицу ради занятий спортом, но продолжительность тренировки не должна превышать час.

В стране закрыты все учебные заведения, рестораны, бары, кафе, торговые центры, музеи, парки.

Париж, Наталья Петрова

Париж. Другие новости 27.03.20

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