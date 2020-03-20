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Пятница, 20 марта 2020, 09:37 мск

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В Лондоне орудуют мародеры из-за вспышки коронавируса

В столице Великобритании произошло несколько случаев разбоя на фоне пандемии коронавируса. Грабители пытаются вынести из магазинов алкоголь и продукты питания. Об этом сообщает Daily Mail.

Накануне несколько молодых людей напали на магазин на юге Лондона. Шестеро парней зашли в супермаркет и начали прятать алкоголь под одежду. Когда сотрудники попытались их остановить, злоумышленники повели себя агрессивно, затем выбежали на улицу, разбили витрину и скрылись.

Спустя несколько часов полиции удалось задержать нападавших. Правоохранители подтвердили, что за последние несколько дней это уже четвертый случай разбоя.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса жители Лондона опустошили полки магазинов. В панике британцы скупают не только предметы первой необходимости, но и все, что попадется под руку, даже скоропортящиеся товары. В некоторых супермаркетах произошли потасовки, покупатели пытались отобрать друг у друга дефицитный товар.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 20.03.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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