Теперь и англичане выносят из магазинов гречку и туалетную бумагу

Вслед за всеми европейскими городами, пережившими панику из-за коронавируса, в магазины ринулись и жители Лондона.

«Пожалуйста, подумайте, прежде чем покупать», – гласит большое объявление у входа в огромный супермаркет на юго-востоке Лондона. За входом – пустые полки овощного отдела, затем пустые полки мясных рядов, и так далее. Никакие призывы не помогают.

В Британии пока не объявлен карантин и не закрыты границы, но жители Лондона, готовясь к худшему, начали по утрам, в считанные минуты после открытия, сметать с полок магазинов еду и туалетную бумагу, сообщает ВВС.

«Я не понимаю этих людей. Я сам ничего не закупаю и жене сказал, чтобы не закупала, – говорит охранник супермаркета Валид. – Мы объясняем, что с поставками все нормально, что в Италии так уже было, всё скупали, но теперь там снова все в порядке. А они все равно..."

В середине дня в среду в этом супермаркете – он входит в одну из двух главных сетей Британии, Sainsbury's – уже нет не только мяса и овощей. Пусты и многометровые, обычно ломящиеся от товара полки отделов консервов, макаронных изделий, бутилированной воды и хлеба.

«Ох ты ж господи. Как саранча!" – сокрушенно бормочет молодой англичанин в дальнем углу огромного зала, у пустых морозильников, где всегда были курица, рыба и замороженные овощи.

Туалетной бумаги и кухонных салфеток тоже нет.

По словам Валида, никакой особой агрессии в его супермаркете люди не проявляли, но эта покупательская паника приводит к тому, что кому-то чего-то не достается.

Поэтому этот супермаркет ввел норму продажи в одни руки. Не больше двух единиц самых популярных товаров. Две пачки спагетти, например, или две упаковки туалетной бумаги.

Кроме того, по словам Валида, они собираются в первый час после открытия, с семи до восьми утра, впускать только пожилых людей, чтобы они смогли относительно спокойно, без толкотни и огромных очередей, купить самое необходимое.

В соседнем районе, в супермаркете сети Lidl, «норма отпуска» такая же: две упаковки в одни руки. И это – в дешевой сети, стратегия которой всегда строилась на том, чтобы люди покупали сразу побольше.

Здесь картина очень похожая – многие метры пустых полок.

«Сегодня утром только открылись – в течение 35 минут ничего не осталось! Ни пасты, ни мяса, ни овощей», – жалуется работник этого супермаркета Лукаш, расставляя по полкам молочные продукты. Их не скупили – полки полные.

«Я из Польши. Мне родители рассказывали, конечно, как они во времена социализма стояли в огромных очередях, чтобы что-то купить по талонам. Но сам я никогда такого не видел», – делится впечатлениями Лукаш.

«Я ещё понимаю, что люди сейчас беспокоятся о своем здоровье. Но вот скупать все подряд – по мне это несколько странно», – продолжает он.

В Лондоне, помимо супермаркетов больших сетей, есть, как и в большинстве крупных городов мира, множество маленьких магазинчиков – корнершопов, как их тут называют, или национальных, прежде всего азиатских и восточноевропейских, пишет ВВС.

Ассортимент в них меньше, а цены, как правило, выше – но и до них, по крайней мере, до некоторых, начинает докатываться волна покупательской паники.

«Крупа, гречка, уже совсем закончилась, и неоткуда взять. А других продуктов даем только по пять штук», – делится Лаура, продавщица литовского магазина с русским названием «Спутник» там же, на юго-востоке Лондона.

Впрочем, по полкам «Спутника» пока не видно, чтобы он подвергся нашествию покупателей: на полках полно колбас, черного хлеба и всего прочего, что любят восточноевропейцы.

Впрочем, скоро это все может закончиться. По словам Лауры, поставки из стран Балтии уже сильно замедлились из-за того, что Польша восстановила контроль на границах.

Людей, которые хватают в магазинах всего сверх меры, Лаура не понимает: «Ты берешь по десять штук всего – ну сколько ты съешь? А потом, что, все в мусор?"

По ее мнению, сейчас запасаться впрок начинают и люди, обычно не подверженные стадной истерике. Они видят пустые полки и тоже впадают в панику.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 19.03.20

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