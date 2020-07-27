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Понедельник, 27 июля 2020, 15:54 мск

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Жительниц Австралии приговорили к условному сроку за драку из-за туалетной бумаги

Магистратский суд в Австралии признал виновными в нарушении общественного порядка двух женщин. Мать и дочь подрались с покупательницей в супермаркете из-за упаковки туалетной бумаги.

Как сообщает телеканал 7News, потасовка произошла в супермаркете Woolworths. Очевидцы записали конфликт трех женщин на видео, которое разлетелось по соцсетям. Мериам и Трейза Бебави наполнили тележку туалетной бумагой, однако другая покупательница решила, что это несправедливо, и попыталась взять одну пачку.

Адвокат утверждал, что его подзащитные применили самооборону, но судья не согласилась с этим мнением. Именно действия Мериам и Трейзы привели к началу драки. Женщинам удалось избежать тюремного заключения и штрафа, их приговорили к условному сроку. Обвиняемые намерены обжаловать вердикт.

Напомним, в начале пандемии коронавируса австралийцы массово скупали туалетную бумагу. Новые партии буквально сметали с полок супермаркетов. По словам психологов, покупая необходимое сверх меры, люди пытаются вернуть себе чувство контроля над ситуацией. Граждане попросту не готовы расстаться с тем уровнем комфорта, который окружает их каждый день.

Канберра, Зоя Осколкова

Канберра. Другие новости 27.07.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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