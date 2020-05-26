Из-за пандемии туалетная бумага может подорожать

Туалетная бумага в России может подорожать на 10-15%, а дешевые марки и вовсе исчезнуть с прилавков. Все дело в рекомендациях Роспотребнадзора о приостановке раздельного сбора мусора из-за угрозы коронавируса. Сортировка бытовых отходов позволяет снабжать макулатурой целлюлозно-бумажную промышленность, а отсутствие вторсырья спровоцирует потребление древесины.

В начале мая Роспотребназдор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Ведомство считает, что риск заражения Covid-19 присутствует при переработке на предприятиях, пишут «Известия».

Во время режима самоизоляции прекратили работу офисные центры, школы, университеты и другие учебные заведения, а также архивы и типографии, именно они являются основными поставщиками так называемых светлых марок макулатуры, из которой производятся санитарно-гигиенические товары. Объемы заготовки сырья уже заметно снизились.

Сложившаяся ситуация может спровоцировать подорожание такой продукции. По прогнозам игроков рынка, в течение трех недель стоимость туалетной бумаги, полотенец, салфеток, изделий медицинского назначения может вырасти на 10-15%. При этом самая недорогая туалетная бумага – стоимость рулона которой составляет 15-20 рублей – может совсем исчезнуть.

Те заводы, у которых есть контракты с ритейлерами на поставку по фиксированным ценам, не смогут поднять стоимость продукции и обанкротятся. «Количество сырья уже снизилось, – сообщили в комитете по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России». – Это приводит к тому, что производства начинают скупать вторсырье по повышенным ценам или переходить на использование первичного сырья (деревья). Все это влечет за собой удорожание товаров».

Ухудшает ситуацию колебание курса рубля по отношению к иностранным валютам. Как правило, санитарно-гигиенические товары в России производятся на импортном оборудовании, для обслуживания которого нужны запчасти. Кроме того, компании используют иностранные ингредиенты в производстве.

Стоит отметить, что ни одна страна в мире не отказалась от раздельного сбора отходов во время пандемии, несмотря на карантин и другие ограничения.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.05.20

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