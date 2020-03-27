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Пятница, 27 марта 2020, 10:43 мск

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Дефицит туалетной бумаги спровоцировал засор канализации в США

Из-за пандемии коронавируса во всем мире резко вырос спрос на туалетную бумагу. В результате далеко не всем желающим удалось приобрести этот товар. Американцы в условиях дефицита используют подручные средства, что сказывается на работе канализационной системы.

Наиболее остро вопрос встал в штате Калифорния, где в последнее время засоры канализационных труб значительно участились. Граждане используют вместо туалетной бумаги носовые платки, полотенца и даже одежду. При этом использованные вещи американцы смывают в унитаз, сообщает Daily Mail.

«Засорение канализации может привести к дополнительным проблемам со здоровьем. Это возможно, если загрязненная вода перемешается с питьевой», – предупредили в одной из организаций, обслуживающей канализационную систему.

Компания призвала людей не смывать в унитаз одежду, и даже бумажные полотенца, которые стали альтернативой дефицитной туалетной бумаге, а упаковывать грязные вещи в мешки для мусора, а затем выбрасывать как бытовые отходы.

Тем временем, в России спрос на туалетную бумагу вырос на 47%. По сравнению с прошлым месяцем средняя стоимость товара также увеличилась – на 7%. В целом рост продаж фиксируется по всем категориям товаров личной гигиены, передает RT со ссылкой на данные фискальной платформы «Такском».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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