Люди в панике скупают туалетную бумагу из-за коронавируса

Австралийцы раскупили в магазинах всю туалетную бумагу. Некоторые ритейлеры были вынуждены ограничить продажи этого товара в один руки. Люди отдают за туалетную бумагу огромные деньги, пытаются выиграть ее в конкурсах на радио и воруют из туалетов в местах общественного пользования. Основанием для этой истерии послужила вспышка коронавируса.

Примечательно, что проблема с туалетной бумагой не уникальная для Австралии, пишет ВВС. Похожая ситуация сложилась в Сингапуре, Японии и Гонконге. Полки магазинов в Сиднее стали пустыми в считанные часы после того, как стало известно о новых случаях выявления заболевших Covid-19. В настоящее время в Австралии зарегистрирован 41 больной коронавирусом и один летальный исход.

Власти советуют людям тщательно соблюдать правила гигиены и мыть руки. Кроме того, рекомендовано запастись продуктами и водой, рассчитанными на две недели проживания семьи. На этом фоне австралийцы в панике начали скупать все, что, по их мнению, для этого необходимо.

Один из крупнейших производителей туалетной бумаги Kleenex заявил, что производственные линии работают круглосуточно, чтобы удовлетворить резко возросший спрос на свою продукцию. Ряд розничных сетей ввели ограничения и продают не более четырех упаковок туалетной бумаги в одни руки.

В соцсетях пользователи называют сложившуюся ситуацию «самым тупым» кризисом. Они отмечают, что по сравнению с лекарствами, масками для лица или дезинфицирующими средствами для рук, туалетная бумага не помогает бороться с распространением вируса.

Психологи объясняют такое иррациональное поведение тем, что в людях просыпается стадное чувство, они смотрят на соседей и знакомых, а также подвержены влиянию сообщений, распространяемых в соцсетях и на телевидении. Так ажиотаж в Японии был связан с тем, что в интернете появилась дезинформация о том, что якобы туалетную бумагу и медицинские маски производят из одного материала, которым японская промышленность обеспечена не в полной мере и закупает у третьих стран. Премьер-министру Японии Синдзо Абэ даже пришлось опровергать эти слухи и призывать граждан отказаться от массовых закупок.

По словам психологов, покупая необходимое сверх меры, люди пытаются вернуть себе чувство контроля над ситуацией. Граждане попросту не готовы расстаться с тем уровнем комфорта, который окружает их каждый день.

Канберра, Зоя Осколкова

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