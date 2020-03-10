Паранойя из-за коронавируса: пассажиры поезда устроили перепалку из-за обычного кашля

Репортер ABC стал свидетелем перепалки двух пассажиров поезда в Сиднее. Все из-за того, что женщина кашляла, не прикрывая рот. Видео конфликта разлетелось по соцсетям.

Пассажиры сидели напротив друг друга, когда женщина покашляла. Мужчина резко снял очки и наушники и заявил: «Ты серьезно? Ты только что кашляла на меня?». Женщина сказала, что прикрыла рот, а также отметила, что не больна коронавирусом. Затем мужчина сфотографировал ее на смартфон. Тогда пассажирка кашлянула, не прикрывая рот рукой, на что ее оппонент назвал такое поведение отвратительным.

Видео попало в твиттер и в течение несколько часов разлетелось по соцсети. В большинстве случаев пользователи поддержали мужчину и разделили его опасения. Впрочем, нашлись и те, кто посоветовал при такой подозрительности запереться дома и не выходить на улицу.

По последним данным, в Австралии выявили 93 случая заражения коронавирусной инфекцией, четыре человека скончались. Ранее сообщалось, что австралийцы в панике скупили всю туалетную бумагу и презервативы. При этом средства контрацепции они используют в качестве одноразовых перчаток, надевая их на пальцы.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 10.03.20

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