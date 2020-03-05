Опасаясь коронавируса, люди надевают на пальцы презервативы

Жители Австралии опустошили полки магазинов с презервативами. При этом они не используют резиновые изделия по прямому назначению, а надевают на пальцы в надежде защититься от коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

В социальных сетях австралицы выкладывают фото пустых полок, на которых раньше выставлялись кондомы. «Кто-нибудь может объяснить мне, что здесь происходит?» – спрашивает житель Сиднея, который не смог купить презерватив.

В обществе распространяются слухи, что презервативы на пальцах значительно уменьшают риск заразиться COVID-19. Однако, по словам экспертов, это далеко от истины. Вполне можно обойтись обычным мытьем рук, а для того, чтобы нажать кнопку в общественном транспорте, достаточно натянуть на палец рукав.

Ранее сообщалось, что в Австралии, Японии и Сингапуре люди скупают туалетную бумагу, что привело к дефициту этого товара в торговых сетях. Некоторые магазины ограничили продажи четырьмя упаковками туалетной бумаги в одни руки. По мнению психологов, такое иррациональное поведение связно с тем, что люди хотят обеспечить себе привычный уровень комфорта, пытаясь бороться со стрессом, вызванным эпидемией.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 05.03.20

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