В Китае после коронавирусного карантина выросло количество разводов

В Китае после жестких карантинных мероприятий, когда население изолировалось в своих домах, чтобы остановить коронавирус, выросло число разводов.

Как пишет Daily Mail, многие пары, запертые друг с другом на две и более недель, не смогли пережить столь тесного контакта.

К примеру, в городе Дачжоу, провинция Сычуань, с 24 февраля по 13 марта было подано сразу 300 заявлений на развод. Процедура, которая занимает всего полчаса, создала небольшие очереди перед счетчиками регистрации актов гражданского состояния.

Столкнувшись с наплывом запросов, нескольким офисам регистраций гражданского состояния пришлось констатировать пик ежедневных обращений.

Безусловно, какие-то разводы были отложены из-за карантина, но были и случаи, когда люди решались на развод именно после того, как посидели дома вместе длительное время. В некоторых городах карантин длился месяц. «Но мы получили заявления о разводе так же и от людей, которые потом сожалели об этом», – рассказывают регистраторы. Некоторые потом снова поженились – когда накал «карантинных» страстей спал.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 20.03.20

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