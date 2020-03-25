Французы рассказали о переменах в жизни после недели на строгом карантине

Франция девятый день живет в режиме строго карантина. Власти страны не устают призывать граждан не покидать свои дома, чтобы «спасти многие жизни». О том, как парижане пережили первую неделю изоляции, и как изменился их распорядок дня, рассказывает РИА «Новости».

На сегодняшний день во Франции подтверждено 22635 случаев заражения коронавирусом, 1102 пациента скончались, 3288 человек излечились. Жесткие карантинные меры были введены в стране 17 марта. Сегодня на улицу можно выйти лишь с письменной объяснительной, в которой будет указана причина выхода на улицу. Среди веских поводов – покупка продуктов первой необходимости, лекарств, посещение врача, помощь родственникам, а также служебная необходимость (при отсутствии возможности работать удаленно). Помимо этого французам разрешают выходить на улицу ради занятий спортом, но продолжительность тренировки не должна превышать час.

В стране закрыты все учебные заведения, рестораны, бары, кафе, торговые центры, музеи, парки. Вечером 23 марта премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии всех продовольственных рынков, так как там невозможно соблюдать правило не приближаться к другому человеку ближе, чем на метр.

В ряде территорий действуют особые ограничительные меры. Так, мэр Ниццы объявил о вечернем комендантском часе. Данная мера также была принята на территории департамента Приморские Альпы с населением более 10 тыс. человек. Изначально штраф за нарушение карантинных мер составлял 38 евро, но потом его увеличили в 3,5 раза до 135 евро. Максимальное наказание за неоднократное нарушение карантина – шесть месяцев тюремного заключения и 3750 евро штрафа. За первую неделю полицейские выписали более 120 тыс. штрафов за нарушение карантинных правил.

Домашняя изоляция тяжело дается социально активным и любящим общение французам. По словам парижанина по имени Дидье, оказаться в такой ситуации неприятно, особенно, когда живешь один, и единственный человек, с которым ты можешь видеться ежедневно, – кассир в ближайшем супермаркете. Но он видит и положительные стороны карантина. «Я наконец могу закончить читать книги, на которые всегда не хватало времени. Слушаю подкасты, лекции... Такими темпами и сериалы Netflix скоро закончатся», – рассказал он, добавив, что раньше практически не готовил, но теперь делает это почти ежедневно. Дидье отметил, что самым приятным моментом для него является ежедневная вечерняя пробежка.

На опустевших улицах Парижа можно встретить довольно много занимающихся спортом людей, потому как это стало большой отрадой и легальной возможностью покинуть свой дом. Многие преподаватели йоги и танцев проводят занятия онлайн.

С трудностями сталкиваются и возлюбленные. Так, парижанка Сандрин рассказала, что намеченную на апрель свадьбу проводить не разрешили и перенесли ее. Она сообщила, что не может видеться с женихом, так как живет с сестрой, которая работает в больнице, потому они обе находятся в группе повышенного риска. Сандрин боится, что заразит своего избранника. «Но мы договорились пойти в магазин в одно и то же время, чтобы хотя бы увидеться», – добавила она.

Многие предприятия перевели своих сотрудников на удаленную работу. «Вторую неделю я работаю удаленно, со стороны руководства чувствую больше контроля. Два раза в день у нас конференц-коллы, видеоконференции. Сначала это может быть полезным для организации работы, но сейчас, как мне кажется, это уже становится непродуктивным, потому что занимает очень много времени», – рассказал Дидье, работающий в сфере консалтинга.

Кроме того, из-за карантина во Франции появилась довольно большая категория, оказавшихся в ситуации «частичной безработицы». По словам министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра, на сегодняшний день таких граждан насчитывается порядка 730 тысяч. Глава ведомства заявил, что все они получат пособия, равные заработной плате.

По оценкам специалистов, карантинные меры во Франции будут пролонгированы. Большинство французов поддерживают введенные ограничения, показал соцопрос. Научный совет при министерстве здравоохранения Франции высказал мнение, что режим изоляции может продлиться еще пять недель.

Париж, Иван Гридин

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